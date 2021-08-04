Задержки с поставкой второго компонента «Спутника V» полностью устранят в августе

Временные задержки с поставкой второго компонента «Спутника V» будут вскоре полностью устранены сообщили производители вакцины.

«Команда Sputnik V подтверждает, что все временные задержки с доставкой второго компонента вакцины будут полностью устранены в августе. Это связано с большим увеличением производственных мощностей вакцин», — говорится в сообщении.

По данным производителей, заключены соглашения с производителями в 14 странах, в связи с чем будут в сентябре мощности производства будут удвоены.

Отмечается, что спрос на российскую вакцину во всем мире остается очень высоким из-за его «исключительной эффективности и безопасности, а также отсутствия серьезных побочных эффектов, связанных с использованием некоторых других вакцин».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и получил название «Спутник V».Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кампания по всеобщей вакцинации в стране существенно активизировалась, и сознательность граждан растет.