Врач объяснил призыв ВОЗ приостановить повторную вакцинацию

Призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) временно приостановить ревакцинацию связан с тем, что в настоящее время необходимо привить как можно больше людей, чтобы остановить увеличений заражений. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

По его словам, мораторий на повторную вакцинацию от COVID-19 необходим в первую очередь тем странам, которые не получили еще вакцину в принципе.

«Для начала следует вакцинировать как можно большее число людей, ведь приезжие из других стран могут разносить инфекцию даже в те государства, где большая часть уже ревакцинирована. Возможно, когда мы полностью привьем всех, второй этап и не понадобится, потому что мы закроем путь хождению вируса. В этом суть», — считает специалист.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции заявил о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября.