МИД назвал действия США в вопросе продления виз российских дипломатов «вне правого поля»

Американские власти действуют вне правового поля в вопросе продления виз для российских дипломатов. Об этом в ходе выступления на на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

«Я могу сказать, что это не какой-то новый выпад США, это история старая, о который мы неоднократно говорили», — сказала она.

В качестве другого примера подобных действий со стороны Вашингтона дипломат привела инцидент с изъятием российской дипломатической собственности в США, а также «бесконечные высылки российских дипломатов» без повода.

Захарова также добавила, что ограничение сроков виз для российских дипломатов в три года не действует для сотрудников дипмиссий в других странах.

Ранее власти Соединенных Штатов попросили 24 российских дипломатов, у которых истекает срок действия виз, покинуть страну в течение месяца — до 3 сентября.