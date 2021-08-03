В Германии начался суд по делу о неудавшейся краже древнеримских монет

Поданный Нидерландов предстал перед судом в Германии после того, как с двумя соучастниками попытался украсть более 2500 древнеримских золотых монет из Рейнландского государственного музея, сообщает Deutsche Welle.

Мужчине предъявлены обвинения в покушении на кражу и участии в преступном сообществе.

Инцидент произошел в октябре 2019, когда группа из трех преступников проникла в здание музея, сломав кувалдой дверь в помещение, где хранились монеты. Однако они не смогли разбить армированное стекло и скрылись, когда сработала сигнализация. Преступник был обнаружен по ДНК, найденному в музее, арестован в Нидерландах и выдан ФРГ в рамках европейского ордера на арест.

Поиски двух других сообщников продолжаются.

Крупный клад римских монет и драгоценностей был найден в 1993 во время раскопок римского поселения Августа Треверорум на месте нынешнего Трира в федеральной земле Рейнланд-Пфльц, в музее которого они в дальнейшем и хранились. На данный момент коллекция скрыта от публичного обозрения.

Ранее сообщалось о том, что вор на электросамокате похитил из магазина в Париже драгоценности на €3 млн.