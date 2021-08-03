В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Двое россиян, в том числе ребенок, пострадавшие в ДТП в Турции, прооперированы и находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

При этом в ведомстве заявили, что врачи смогли стабилизировать состояние пациентов.

В министерстве также сообщили, что необходимость в срочной эвакуации пострадавших на территорию России отсутствует.

«Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», — добавляется в сообщении.

Авария произошла в районе Манавгата около 18.00. Автобус перевозил в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. В результате происшествия погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них попали в реанимацию.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.