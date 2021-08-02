В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

В результате аварии, в которую попал автобус с российскими туристами на юге Турции, погибло трое россиян, еще двое находятся в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще два человека — в реанимации. Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в районе Манавгата около 18.00. Автобус перевозил в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

Туроператор «Интурист» открыл для родственников пострадавших горячую линию. Кроме того, в компании заявили, что готовы оперативно предоставить им возможность вылета в Турцию.