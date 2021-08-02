Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Не менее трех человек погибли и еще порядка 16 пострадали после того, как автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Анталии. Об этом сообщает газета Milliyet.

«На боковой развязке автобус с российскими туристами врезался в заграждение, а затем перевернулся, выкатившись на встречную полосу», — говорится в сообщении.

По данным издания, на место происшествия направлены машины скорой помощи и полиции. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

В Генконсульстве РФ в Турции подтвердили РИА «Новости» ДТП с туристическим автобусом в Турции. По данным дипведомства, инцидент произошел в районе Манавгата около 18.00. Автобус перевозил в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. В результате происшествия погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения.

«Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра», — рассказали в Генконсульстве.

Пресс-служба туроператора «Интурист» в комментарии агентству уточнила, что среди 22 российских туристов, находившихся в автобусе, было девять детей.

На юге Турции продолжаются лесные пожары. По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, пожарным удалось потушить 107 очагов возгорания.

Горение продолжается в двух районах Анталии и трех районах провинции Мугла. Пожар в районе Бодрума, в результате которого эвакуировали несколько отелей, был взят под контроль.