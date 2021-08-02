В Германии «Северный поток — 2» назвали «динозавром» энергетики

Глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил, что газопровод «Северный поток — 2» рискует стать динозавром среди энергетических проектов, так как немецкие власти планируют полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2045 году.

«Во всех секторах, где происходят выбросы, мы должны ускоренно реализовывать амбициозные цели. Это касается, прежде всего, энергетической системы, транспортной системы, наших городов, нашей промышленности, нашего сельского хозяйства, потребления», — сказал Месснер.

По его словам сейчас Германии нужно радикальное ускорение строительства инфраструктуры возобновляемой энергетики. Так, новые ветряные электростанций нужно вводить в эксплуатацию в три раза быстрее, установки на солнечных батареях — в два раза. Кроме того, должна полностью перейти на электричество транспортная система, и требуется уменьшить количество автомобилей. Также необходимо повысить энергоэффективность зданий.

На прямой вопрос интервьюера, не выглядит ли «Северный поток — 2» на этом фоне «выпавшим из времени», эколог ответил утвердительно.

Ранее газета Financial Times назвала достигнутое США и Германией соглашение по «Северному потоку — 2» «медвежьей услугой» Украине.