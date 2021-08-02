Пропавшего в Стамбуле россиянина могли задержать во время рейда по борьбе с нелегалами

Отец 20-летнего Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле без вести 28 июля, заявил, что причиной исчезновения сына мог стать рейд по борьбе с нелегальными мигрантами. Об этом Федор Рагин рассказал в беседе с kp.ru.

По его словам, в этот день была облава с массовыми задержаниями. Отец сообщил, что его сына будут искать в изоляторах.

«Похоже, далеко не все задержанные опрошены и попали в систему. Если нет, пойдем со следователем к прокурору за санкцией на биллинг симки, HES кода (в Турции туристам присваивают, и он контролируется при многих покупках, перемещениях на общественном транспорте и так далее), уличных камер, банковских транзакций», — пояснил изданию отец пропавшего.

Федор Рагин в интервью РИА «Новости» подчеркнул, что у молодого человека не было паспорта, а только карточка с видом на жительство Литвы, где он учился. По словам отца, семья вместе с полицией и российскими дипломатами разыскивает сына в трех миграционных центрах, в одном из них Макара Рагина не обнаружили.

Ранее сообщалось, что двадцатилетний россиянин прилетел на отдых в Стамбул 16 июля, а 29 июля планировал вернуться в Вильнюс, где учится в университете. Но за день до вылета Макар Рагин вышел из отеля, чтобы поехать на Принцевы острова, и не вернулся. Его личные вещи и документы остались в гостинице.