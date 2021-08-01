Депутат описала действующий механизм индексации выплат работающим пенсионерам

В настоящее время работающим россиянам пенсии индексируют только в случае увольнения. Об этом ura.ru рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Поэтому часто граждане увольняются, чтобы провести перерасчет пенсии, и вновь возвращаются на работу, теряя выплаты от работодателя, например, за стаж, или в части отпуска», — отметила Бессараб.

Она напомнила, что по закону индексация пенсий должна проводиться не реже раза в год и добавила, что ее размер составит около 300 руб. Такую прибавку получат порядка девяти миллионов пенсионеров, работающих официально.

Ранее стало известно, что официально работающим пенсионерам проведут перерасчет страховой части пенсии по старости либо инвалидности в беззаявительном порядке.

До этого сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о возврате индексации пенсии работающим россиянам.