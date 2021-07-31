Президент Турции не исключает, что лесные пожары могли возникнуть из-за поджога

В ходе расследования лесных пожаров на юге Турции рассматривается версия поджогов. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган, сообщает РИА «Новости».

«Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», — сказал политик.

Ранее он объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталия, Адана, Мерсин, Мугла и Османие.

Лесные пожары в Анталии в условиях жары и сухой погоды начались 28 июля. Огонь перекинулся в том числе на жилые и сельскохозяйственные районы провинции. Все экскурсии для туристов в регионе были приостановлены, в некоторых районах объявили эвакуацию. Затем пожары добрались до других курортных городов, в том числе Мармариса и Бодрума. Власти Мармариса решили эвакуировать местных жителей и туристов, отдыхающих в отелях. В Бодрум направили группы пожаротушения Муглинского регионального управления лесного хозяйства.

По данным министра лесного и сельского хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, с 28 по 31 июля на территории страны было зафиксировано 98 лесных пожаров, большинство — в Адане и Анталии. 88 из них удалось ликвидировать.

Россия направит в Турцию сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники для оказания помощи в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан РФ.