Вирусолог назвал причину июльского рекорда смертности от COVID-19 в России

Причина рекордного числа смертей от коронавирусной инфекции в России в июле связана со штаммом «дельта», заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» экс-заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов.

«Хуже теперь не будет. Сегодня умирают те люди, которые заболели две недели назад. Сейчас будет происходить снижение», — предупредил эксперт.

По словам вирусолога, стало очевидным появление более опасных вариантов COVID-19. Также Чепурнов призвал россиян вакцинироваться, чтобы исключить возросший уровень смертности.

«Совершенно критическим моментом является то, что мы медленно вакцинируемся», — обратил внимание Чепурнов.

Вероятной причиной низких темпов вакцинации бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» назвал распространение фейков о вреде прививок.

С 1 по 31 июля оперштаб заявил о 23 349 летальных исходах (13 713 смертей было в июне).

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве от последствий коронавирусной инфекции скончались 73 человека, это минимальное число с 17 июня.