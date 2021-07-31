Стали известны подробности продажи квартиры, где жил Хованский

Предполагаемая девушка Юрия Хованского Мария подтвердила информацию о продаже квартиры, в которой проживал блогер до ареста. Об этом сообщает Telegram-канал «Известий».

По ее словам, квартира продается с разрешения Хованского. При этом пока из покупателей никто не приходил.

Ранее на «Авито» появилось объявление о продаже трехкомнатной квартиры в ЖК «Шуваловский дом» в Петербурге за 45 млн рублей. Общая площадь составляет 126,8 кв. м, высота потолков — 2,8 м, окна выходят во двор. Есть изолированная кухня, спальня, гостиная с лоджией, два санузла, рабочий кабинет, гардеробная с выходом на чердак и комната свободного назначения.

При этом охранник ЖК заявил, что не видел никаких риелторов, а в квартире в настоящее время проживает девушка блогера.

В июне блогера Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма. Позже СМИ сообщили, что задержание связано с размещенной в интернете песней с оправданием теракта на Дубровке в Москве в 2002 году.

10 июня Дзержинский районный суд отправил Хованского в СИЗО на два месяца. Он обвиняется в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Свою вину блогер признал частично.