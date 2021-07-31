Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фальшивыми справками о вакцинации

В России обнаружили новую схему мошенничества с фальшивыми сертификатами о вакцинации от коронавируса, пишет «Коммерсантъ».

Злоумышленники пишут гражданам, приобретающим поддельный сертификат о вакцинации «Спутником V», что врач, выдавший сертификат, был арестован. Далее человеку предлагают перевести 50 тыс. руб. на карту за то, чтобы удалить переписку с персональными данными жертвы с почты врача.

Начальник отдела информбезопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд пояснил, что в таком случае мошенничества жертву запугивают уголовным преследованием, намекая на соучастие в подделке документов.

По словам экспертов, в подобной ситуации лучше игнорировать сообщения шантажистов: если не отвечать, они потеряют интерес.

Ранее были названы самые популярные виды мошенничества в пандемию.