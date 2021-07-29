Российская телеведущая влезла в кадр, широко раздвинув ноги

Телеведущая ГТРК «Башкортостан» Евгения Андреева в ходе записи прогноза погоды смогла продемонстрировать очень хорошую растяжку, балансируя с широко расставленными ногами на каблуках на скользком полу. Рабочие кадры программы опубликовал Telegram-канал «Подъем».

По словам журналистки, такую неудобную позу ей пришлось занять для экономии времени съемок.

«На поднятие камеры уходит больше времени. Все просто <…> Конечно, в эфир это не проходит, это наши телевизионные междусобойчики, шутки режиссера и оператора, мы постоянно над этим хохочем. Они всегда снимают и смеются, но вот теперь это, видимо, вышло за пределы наших рабочих чатов», — пояснила Андреева.

Ранее блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева упала на церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», споткнувшись на каблуках. Она прибыла на мероприятие в салоне спорткара, установленного на платформу эвакуатора. Так блогерша намеревалась обыграть свои проблемы с автоинспекцией (ранее ее заставали за рулем автомобиля без прав). Выйдя из машины, девушка не удержала равновесия на высоких каблуках и упала на красную ковровую дорожку на глазах у толпы и журналистов.