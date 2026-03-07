Российские и зарубежные компании перевезут туристов из ОАЭ и Омана

Минтранс: авиакомпании 7 марта перевезут в РФ из ОАЭ и Омана 9,2 тыс. пассажиров

Российские и зарубежные авиакомпании планируют 7 марта перевезти в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Омана 9,2 тысячи пассажиров на 43 рейсах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram-канале.

В ведомстве также сообщили, что со 2 марта в Россию из ближневосточных стран уже прибыли 28,6 тыс. пассажиров на 139 рейсах.

Накануне сообщалось, что самолет с российскими туристами, вылетевший в ОАЭ 28 февраля, был экстренно посажен в аэропорту Баку из-за конфликта на Ближнем Востоке. Оттуда туристов эвакуировали автобусами в Махачкалу, после они добрались до Москвы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов.

Ранее в РСТ рассказали об эвакуации россиян с Ближнего Востока.