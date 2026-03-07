Размер шрифта
Общество

В трех регионах Украины выявили повреждение ж/д инфраструктуры

«Укржелдорога» сообщила о повреждении ж/д инфраструктуры в трех регионах
Anastasiya_Rav/Shutterstock/FOTODOM

Железнодорожная инфраструктура в трех регионах Украины получила повреждения. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба компании «Укржелдорога».

Урон был нанесен объектам в Ровненской, Винницкой и Житомирской областях. По данным оператора железных дорог Украины, маршруты некоторых поездов в этих регионах пришлось изменить.

В заявлении подчеркивается, что специалисты уже приступили к осмотру и ремонту инфраструктуры.

Утром 7 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. В частности, российские военнослужащие выпустили ракеты от оперативно-тактического комплекса «Искандер» по Киеву. Кроме того, в сторону Украины были запущены крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань».

Как выяснили журналисты, в Киеве и Харькове после прилетов произошли взрывы. Также бойцы ВС России направили беспилотники типа «Герань» в сторону Хмельницкой области.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что в результате ночных ударов объект критической инфраструктуры получил повреждения. Отключения света произошли в Днепровском, Печерском, Соломенском и Голосеевском районах города.

Ранее российские военные нанесли удары по энергетическим объектам Украины.

 
