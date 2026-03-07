ВС РФ провели ночной массированный удар оружием большой дальности по Украине

Вооруженные силы России нанесли ночной массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

По информации ведомства, удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии, а также военным аэродромам в ответ на «террористические атаки» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве.

В Минобороны также рассказали, что в ходе ударов был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, также были поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Как сообщалось до этого, в ночь на 7 марта российские ВС нанесли удары по Украине ракетами «Искандер» и «Калибр», а также беспилотниками «Герань».

Ранее стало известно об уничтожении колонны ВСУ в Сумской области.