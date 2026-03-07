«Головокружение, боли»: известны подробности о состоянии лыжницы, которую сбила собака

Тренер Турышев: у Кудисовой после столкновения с псом есть проблемы с копчиком

Главный тренер сборной Ханты‑Мансийского автономного округа Сергей Турышев раскрыл подробности состояния лыжницы Алины Кудисовой, которая получила травму во время столкновения с собакой на чемпионате России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«После того как она вернулась после гонки и поехала домой, почувствовала головокружение и боли в голове. С нашим врачом она уехала в больницу, чтобы проверить свое состояние. Также есть проблема с копчиком, в связи с чем, как все видели, она хромала. <...> Тут и перелом, и сотрясение мозга может быть», — заявил он.

7 марта лыжницы Арина Кусургашева и Алина Кудисова упали во время масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2026 из-за появившейся на трассе собаки.

Животное появилось перед группой лыжниц на одном из участков, что повлекло столкновение: Кудисова упала на первой, следом за ней равновесие не удержала Кусургашева. Причем Кусургашева смогла подняться и продолжить марафон, а вот ее соперница была вынуждена сойти с дистанции: Кудисова не смогла сразу подняться, лыжница расплакалась из-за того, что вероятно, получила травму.

Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске.

