Армия

В Брянской области при атаке ВСУ пострадали объекты двух агрохолдингов

Богомаз: в Брянской области при атаке ВСУ повреждены объекты «Мираторга»
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Объекты на территории двух агрохолдингов — «Мираторг» и «Охотно» — получили повреждения после атак ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем канале в Max.

По его словам, украинские военные атаковали Выгоничский и Брасовский районы.

В Выгоничском районе повреждения получило административное здание на территории агропромышленного холдинга «Мираторг». В Брасовском районе на территории агрохолдинга «Охотно» поврежден производственный склад.

Губернатор уточнил, что в обоих случаях пострадавших среди мирных жителей нет.

В ночь на 7 марта в Брянской и Орловской областях объявляли ракетную опасность. Главы регионов призывали жителей оставаться дома и по возможности укрыться в помещениях без окон — в ванной, коридоре, кладовой. В случае нахождения на улице гражданам рекомендовали найти ближайшее укрытие или подходящее здание.

Ранее в Самарской области при падении обломков дрона пострадал мужчина.

 
