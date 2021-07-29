Названы возможные причины смертей генералов на Кубе

Шесть генералов, скончавшихся на Кубе за последние две недели, могли умереть от коронавируса или других заболеваний, заявил «Ленте.ру» советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

По его словам, в стране сейчас сложная ситуация из-за роста заражений коронавирусом: временные госпитали пришлось открыть в туристических базах и отелях.

В то же время есть проблемы с лекарствами. Часть компонентов для них Куба импортирует, но санкции США значительно этому мешают. При этом у страны нет финансов для наращивания производственных мощностей.

«Все это в совокупности и приводит к тому, что сейчас там достаточно сложный период в борьбе с ковидом <...> Смерти генералов, конечно, могут быть следствием этого», — пояснил Калашников.

Эксперт подчеркнул, что любые заявления о ликвидации неугодных военных чиновников являются фейками.

Ранее сообщалось о том, что в течение девяти дней на Кубе умерли пять генералов, причина их смерти пока неизвестна. Все военачальники умерли в период с 17 по 26 июля, младшему из них было 58 лет.

Позднее испаноязычный телеканал Univision сообщил о смерти шестого военного.

В то же время на Кубе высокий показатель новых случаев коронавируса: в воскресенье было объявлено о рекордных 8853 заражениях.