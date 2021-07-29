Суд отказался отправить под стражу участницу Pussy Riot Алехину

Преображенский суд Москвы отказал в ужесточении меры пресечения участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной в деле о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

Суд постановил, что до января Алехина будет находится под домашним арестом.

«Ужесточить меру пресечения просила инспекция ФСИН, гособвинение поддержало это ходатайство. Мы просили отказать. И на настоящий момент судом отказано в изменении меры пресечения на более жесткую в связи с тем, что не представлено безусловных оснований для ее изменения», — сказал адвокат.

Другими фигурантами дела являются бывший юрист ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) (организация включена Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава Альянса врачей (организация включена Минюстом в список иноагентов) (организация включена Минюстом в список иноагентов)» Анастасия Васильева.

По версии следствия, их призывы стали причиной того, что люди, в том числе больные коронавирусом, пришли на несогласованную акцию 23 января, создав таким образом «угрозу массового заболевания».

Ранее двое участников Pussy Riot Анна Кузьминых и Александр Софеев покинули Россию, освободившись из под домашнего ареста. До них из страны выехала активистка панк-группы Вероника Никульшина.