В Екатеринбурге пассажирке трамвая дали по лицу за отсутствие маски

Жительница Екатеринбурга по имени Алена ехала с работы в трамвае и получила пощечину от одного из пассажиров за то, что на ней не было защитной маски, сообщает региональное издание Е1.

«Я сидела на крайнем сиденье [у двери]. На остановке «Маневровая» зашел мужчина, ударил меня по лицу, дал такую хорошую пощечину, и говорит: «Где маска?», — рассказала пострадавшая.

Сначала она растерялась, потом взглянула на мужчину и увидела, что у него «маска висит на подбородке». Девушка решила поставить обидчика на место, на что он громко и грубо отвечал, чем привлек внимание других пассажиров.

Позже люди в транспорте стали возмущаться скандалом, и мужчине, начавшему конфликт, пришлось выйти из вагона.

Вернувшись домой, девушка не стала обращаться в полицию.

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