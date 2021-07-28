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Ошибки в болгарской кампании по вакцинации стоили жизни 10 тыс. человек

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Министр здравоохранения технического правительства Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки, допущенные при подготовке кампании по вакцинации населения против коронавируса, унесли жизни примерно 10 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Болгария при организации вакцинации не дала приоритета гражданам старше 60 лет и людям с тяжелыми заболеваниями. По мнению экспертов, это привело к смерти около 10 тыс. пациентов во время второй волны пандемии, эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80% умерших были пожилые граждане», — сказал Кацаров, отвечая на вопросы депутатов Народного собрания Болгарии.

Министр отметил, что отдав предпочтение вакцине британско-шведской компании AstraZeneca, Болгария столкнулась с ее дефицитом. Из-за задержки поставок препарата привить до конца февраля удалось не больше 200 тыс. жителей страны.

В настоящее время в Болгарии доля полностью вакцинированных граждан составляет 16,2 % населения. Немного выше доля болгар, получивших первую дозу препарата — 18,1 % жителей. Однако по обоим показателям страна занимает последнее место в Европейском союзе.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова назвала число привитых россиян.

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