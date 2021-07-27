Администрация сочи назвала ошибочной платную услугу спасателей

Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что оплата за услугу спасения на воде — ошибка сотрудника серф-станции. Об этом пишетРИА «Новости».

«Данная информация появилась вследствие проявления непрофессионализма отдельных сотрудников. В настоящий момент сотрудник службы маркетинга серф-станции Voda, ответственный за изготовление рекламной продукции, уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что серф-станция Voda является арендатором пляжной территории и не предоставляет платных услуг по спасению, оказывая помощь людям, терпящим бедствие на воде, безвозмездно.

Ранее россиянин выложил видео с одного из платных пляжей в Сочи, где отдельно в прейскуранте прописана цена спасения утопающих — 800 рублей. Мужчина отмечает, что «Сочи продолжает удивлять» и показывает табличку расценок платного пляжа.

Видео вызвало возмущение пользователей Telegram. В комментариях к посту они отметили, что по закону нельзя преграждать доступы к воде. Однако некоторые выразили надежду, что спасатели, работающие бесплатно, там тоже есть.