В Совфеде оценили позицию США на переговорах с Ираном

Соединенные Штаты явно готовы вести переговоры с Ираном не как победившая сторона, а как держава, которая хочет найти выход из войны и выставить себя победителем. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«США явно готовы вести переговоры с Ираном не как победившая держава, которая диктует условия проигравшей. А как держава, которая очень хочет найти выход из войны и сделать вид, что она победила. И это принципиально - сделать вид. Ибо о полной и сокрушительной победе США речь уже не идет», — написал Пушков.

Он процитировал позицию журнала The Atlantic о том, что по условиям перемирия Иран станет еще сильнее, чем был до войны. А США выйдут из нее в худшем стратегическом положении.

Из этого сенатор сделал вывод, что нынешнее перемирие очень далеко от мира. И есть риск, что на Ближнем Востоке его еще долго не будет, констатировал парламентарий.

Переговоры между Ираном и США пройдут 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В команду также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

От Ирана ожидается участие главы МИД Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана.

Ранее Болтон заявил, что Иран чувствует слабость Трампа.