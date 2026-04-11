Москалькова рассказала о помощи вернувшимся в РФ курянам

Жителям Курской области, вернувшимся в Россию из украинского плена, оказывают необходимую медицинскую помощь при поддержке Белоруссии. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ее слова передает ТАСС.

«Уже сегодня во время 13-й акции возвращения курян обратились за помощью о размещению в больнице пожилой женщины. Из семи человек, которые вернулись, троим больше 80 лет, мужчине 91 год. Конечно, они перенесли непросто эту дорогу», — сказала омбудсмен.

10 апреля Москалькова сообщала, что в Россию возвращаются последние семь курян, которых Украина удерживала в качестве заложников на территории Сумской области. В их числе — пять женщин и двое мужчин, уточнила омбудсмен.

6 марта сообщалось о возвращении еще троих жителей Курской области, которых украинские власти удерживали в качестве заложников. Москалькова отмечала, что на Украине остались семь незаконно удерживаемых россиян.

В феврале, на родину вернули еще троих жителей приграничья. Тогда же Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157.

Ранее Москалькова назвала решение Путина о перемирии шагом милосердия.