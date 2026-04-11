В России предложили обязать отели принимать клиентов с питомцами без доплаты

Требование отелей доплатить за размещение с домашними животными — это попытка навариться на потребностях людей, которая наносит ущерб туристической отрасли. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Сложившаяся ситуация с размещением туристов, путешествующих с домашними животными, особенно с собаками мелких пород, является абсурдной и наносит серьезный ущерб как экономике туристической отрасли, так и интересам миллионов граждан. Уровень проникновения такой концепции в отельном бизнесе на начало 2026 года составляет менее 2%, а в ресторанах — около 3%. Это означает, что подавляющее большинство отелей либо вообще отказывают гостям с животными, либо устанавливают драконовские доплаты в размере от 1500 до 3500 рублей в сутки, что за недельный отпуск превращается в 10-20 тысяч рублей дополнительных расходов. При этом, если животное ничего не испортило, эти деньги просто уходят в карман отельера. На что? Это чистой воды наваривание на потребностях людей. Особенно остро эта проблема стоит в контексте развития внутреннего туризма. Популярные направления — Московская область, Краснодарский край, Карелия, Алтай — теряют огромное количество туристов, которые готовы приехать на три-четыре недели или даже на все лето, но не могут взять с собой питомца», — сказал он.

Иванов отметил, что зачастую невозможность путешествовать с животным становится причиной отказа от поездки, поэтому необходимо разработать законопроект, обязывающий отели принимать постояльцев с питомцами без доплаты или на условиях депозита.

«К 2030 году прогнозируется рост доли отелей для животных до 8%, но почему мы должны ждать четыре года? Можно принять меры уже сейчас. Я предлагаю Минэкономразвития и профильным ведомствам разработать законопроект, обязывающий все отели и гостиницы, прошедшие классификацию, предоставлять возможность размещения с домашними животными мелких пород. При этом доплата за животное должна быть либо полностью отменена, либо заменена на разовый возвратный депозит (например, 3000-5000 рублей на случай порчи имущества), который возвращается гостю при выезде, если номер не пострадал. Никакой ежесуточной платы взиматься не должно — это грабеж, прикрытый «услугой». Если животное что-то испортило, отель вправе удержать сумму ремонта из депозита. Но взимать 1500 рублей в сутки только за то, что в номере живет маленькая собачка, которая не нагадила и не испортила мебель, — это чистой воды навар», — добавил он.

Активист подчеркнул, что нужно законодательно запретить отелям выгонять гостей с животными из ресторанов и баров при условии, что животное находится на лежанке, не мешает другим посетителям и соблюдает санитарные нормы. По словам Иванова, проблема существует и с пляжами, куда с недавнего времени нельзя приходить с собаками.

«Сегодняшняя практика, когда человека с собакой выставляют из ресторана отеля, ссылаясь на «внутренние правила», при том что собака мирно лежит в углу, — это не просто недружелюбие, это дискриминация. Особенно абсурдно это выглядит в крупных курортных отелях, где люди отдыхают по две-три недели и вынуждены либо оставлять питомца одного в номере, либо отказываться от посещения ресторана. Особо остро стоит вопрос с пляжами. С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила безопасности, которые фактически запретили посещение пляжей с домашними животными, за исключением собак-поводырей. Это непродуманная инициатива, которая не учитывает интересы огромного количества граждан. В курортных странах по всему миру, особенно в высокий сезон, работают специальные участки пляжей и даже целые пляжи, куда люди могут приходить с питомцами. Почему у нас так нельзя? Это вопрос не безопасности, а отсутствия воли и желания организовать нормальный сервис», — посетовал он.

Ранее были раскрыты самые частые причины обид кошек и собак на человека.