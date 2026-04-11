Москвичам можно не ожидать снежный покров до осени

Синоптик Леус: снежного покрова не будет в столичном регионе до осени

Формирование снежного покрова в столичном регионе не ожидается этой весной, его не будет до осени. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в Telegram-канале.

«Как и ожидалось, временный снежный покров, отмеченный вчера некоторыми метеостанциями Москвы и Московской области, сегодня сошел», — написал он.

Синоптик добавил, что снег в столичном регионе весной еще может пройти, но снежный покров образовываться не будет.

До этого метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве после пяти дней холода температура возвращается к климатической норме.

По его словам, «в пасхальную ночь ожидается 0...+3°С, днем 12 апреля — до +11°С, а в конце следующей недели может потеплеть до +17°С».

До этого Тишковец объяснил причины резких перепадов температур весной 2026 года. По его словам, похолодание в Москве и Подмосковье наступило из-за вторжения циклона, повлекшего за собой холодный арктический воздух.

