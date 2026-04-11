Стало известно условие, при котором Неймар будет вызван в сборную Бразилии на ЧМ

Тренер сборной Бразилии Анчелотти: Неймар должен улучшать форму
Ahmed Yosri/Reuters

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что Неймар будет вызван на чемпионат мира, если улучшит физическую форму, передает L'Équipe.

«Неймар на правильном пути. Он способен довести свою форму до 100% готовности. Я говорил это несколько раз, и это совершенно ясно: я буду вызывать футболистов, которые физически готовы», — сказал Анчелотти.

В Федерации футбола Бразилии опасаются, что футболист не сумеет набрать нужную форму из-за длительного отсутствия игровой практики и проблем с готовностью. Неймар, выступающий за «Сантос», в конце 2025 года получил травму мениска левого колена, из-за чего пропустил концовку сезона. В начале 2026 года бразилец столкнулся с рецидивами, включая проблемы с подколенным сухожилием и бедром.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее Неймар провел 24 часа за онлайн-покером.

 
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
