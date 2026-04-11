Жильцы поврежденных после взрыва во Владикавказе домов получат по 10 тыс. рублей

Жильцы поврежденных после взрыва во Владикавказе домов получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Всем гражданам предоставят единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Общий ущерб на месте оценивают специалисты администрации. После этого приступят к восстановлению имущества граждан», — сказано в сообщении.

Взрыв в центре Владикавказа произошел 10 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось на складе с фейерверками, расположенном в Партизанском переулке. По последней информации, в результате происшествия травмы получили 15 человек — 13 взрослых и два ребенка. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Еще двух человек спасти не удалось.

На фоне произошедшего в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вечером работы на месте взрыва приостановили в связи с угрозой обрушения поврежденного здания. Меняйло рассказал, что территория на ночь была взята под охрану.

