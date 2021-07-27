Участники «антиковидного бунта» впервые получили реальные сроки в России

Пятерым жителям Северной Осетии, которые участвовали в массовых беспорядках против ограничительных мер, суд вынес приговор в виде реальных сроков заключения, сообщает «Коммерсант».

Суд в Ростове-на-Дону рассматривал дело о массовых беспорядках, которые произошли 20 апреля 2020 года, после того как местные власти ввели ограничительные меры против распространения коронавируса. Тогда участники митинга выступили против ограничений, заявляя, что коронавируса не существует, а власти не проводят нормальное информирование населения. В массовых беспорядках приняли участие около 2,5 тыс человек.

После этого в Северной Осетии значительно выросло количество заболевших. В ходе незаконного митинга, полицейские и сотрудники Росгвардии призвали собравшихся разойтись, однако участники митинга оказали сопротивление правоохранительным органам, забрасывая полицейских камнями. Пострадали 17 правоохранителей.

Тюремные сроки за участие в незаконном митинге получили Артур Бугулов, Аслан Гасиев, Магомед Кадыров, Давид Окруашвили и Заза Царитов. Доказательством их вины послужили записи видеосъемки и показания пострадавших полицейских.

Только двое из осужденных признали свою вину.

Ранее московские полицейские задержали более 90 мигрантов после драки в Кузьминках.