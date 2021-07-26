Мэрия Новороссийска начала проверку видео с конфликтом чиновниц

Мэрия Новороссийска разбирается с видео, на котором предположительно одна городская чиновница схватила за горло другую. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

«Проводится служебное расследование, выясняются обстоятельства», — заявили в администрации.

В комментариях под видео поясняется, что конфликт произошел между руководителем МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» Новороссийска Людмилой Обламской и начальником отдела по организационной работе администрации города Лилианой Фонаревой. На кадрах видно, как в холле некоего учреждения одна из женщин хватает за горло другую и отталкивает.

Отмечается, что инцидент произошел 9 июля во время совещания в новороссийской мэрии по вопросам обманутых дольщиков и проблемных долгостроев, проводившегося первым вице-губернатором Кубани Андреем Алексенко. Обламская предположительно схватила за горло Фонареву. Причина их конфликта неизвестна.

В ГУМВД по Краснодарскому краю сообщили, что «материал зарегистрирован». Однако в ведомстве не уточнили, обратилась ли пострадавшая в полицию.

Ранее бывшая представительница Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант на дуэли взглядов схватила за горло и оттолкнула спортсменку Бритейн Харт. В ответ на это Харт оскорбила Ванзант и попыталась ее ударить, но вмешались организаторы и разняли атлеток.