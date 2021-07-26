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Установлена личность второго подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Следствие установило личность второго подозреваемого по делу об убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Ставрополю.

«Следователи СК и оперативные сотрудники установили личность второго подозреваемого. Это Кениев Заурбек, 1977 года рождения. В настоящее время Кениев объявлен в розыск», — говорится в сообщении СК.

Следователи просят граждан обратиться к ним в случае, если им что-то известно о Кениеве.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции. У 28-летнего подозреваемого изъяли патроны и обоймы.

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