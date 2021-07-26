Установлена личность второго подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе

Следствие установило личность второго подозреваемого по делу об убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Ставрополю.

«Следователи СК и оперативные сотрудники установили личность второго подозреваемого. Это Кениев Заурбек, 1977 года рождения. В настоящее время Кениев объявлен в розыск», — говорится в сообщении СК.

Следователи просят граждан обратиться к ним в случае, если им что-то известно о Кениеве.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции. У 28-летнего подозреваемого изъяли патроны и обоймы.