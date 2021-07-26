Подавший сигнал о бедствии самолет Belavia летит в Москву

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, летевший из Минска в Анталию и подавший ранее сигнал о бедствии, направляется к Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что судно получило разрешение на посадку в Воронеже.

Отмечается, что борт совершит посадку в московском аэропорту Домодедово, а не в Воронеже, для более оперативного решения технических проблем. Предварительно, это связано со срабатыванием датчика неисправности.

По данным ТАСС, на борту самолета Boeing 737 находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа.

В середине июля пассажирский самолет Ан-28, летевший из Кедрового в Томск, подал аварийный сигнал, когда находился в 160 км от населенного пункта Колпашево. Спустя некоторое время спасатели сообщили, что обнаружили борт. Экипаж был вынужден совершить жесткую посадку. Все пассажиры были найдены живыми. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.