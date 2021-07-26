Власти Израиля сократили зону рыболовства сектора Газа

Правительство Израиля сократило зону рыболовства сектора Газа до шести миль. Об этом РИА «Новости» заявил член профсоюза рыбаков анклава Закария Бакер.

«Израильское правительство сообщило палестинскими официальными органами о сокращении зоны рыболовства в море сектора Газа до шести миль, начиная с сегодняшнего вечера», — пояснил он.

По предварительным данным, это решение является ответом на запуск «огненных» воздушных шаров, приводящих к возгораниям на территории Израиля.

Ранее в Израиле военные испытали новейший комплекс противовоздушной обороны Barak. ПВО оборудована системой вертикального пуска и может стрелять в любом направлении. С новым комплексом дальность перехвата воздушных целей вырастет в два раза. Стоимость одного ЗРК Barak оценивается в 24 млн долларов.

В марте рыбаки предупреждали о подорожании самой дешевой рыбы. К сбоям могло привести вступление в силу закона о таможенном декларировании так называемых незаходных судов.