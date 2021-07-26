news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Звездные велогонщицы впервые узнали об чемпионке Игр только после финиша 01:16
Американский адмирал рассказал, какой может быть мировая война в 2034 году 00:59
Перед Украиной извинились за фото Чернобыля во время открытия Игр-2020 00:55
Расписание финалов на 26 июля на Олимпийских играх в Токио 00:31
В ГД внесут проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам 00:26
Главный санитарный врач Украины рассказал, что власти хотят разрешить... 00:26
Овечкин подпишет новый контракт на десятки миллионов долларов 00:14
Бывший главврач Белого дома предрек отставку Байдена 25.07.2021, 23:54
Российский хоккеист хочет выступать за Украину 25.07.2021, 23:54
В Ростове-на-Дону из горящего дома эвакуировали жильцов 25.07.2021, 23:52

Власти Израиля сократили зону рыболовства сектора Газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Андрей Шапран/РИА «Новости»

Правительство Израиля сократило зону рыболовства сектора Газа до шести миль. Об этом РИА «Новости» заявил член профсоюза рыбаков анклава Закария Бакер.

«Израильское правительство сообщило палестинскими официальными органами о сокращении зоны рыболовства в море сектора Газа до шести миль, начиная с сегодняшнего вечера», — пояснил он.

По предварительным данным, это решение является ответом на запуск «огненных» воздушных шаров, приводящих к возгораниям на территории Израиля.

Ранее в Израиле военные испытали новейший комплекс противовоздушной обороны Barak. ПВО оборудована системой вертикального пуска и может стрелять в любом направлении. С новым комплексом дальность перехвата воздушных целей вырастет в два раза. Стоимость одного ЗРК Barak оценивается в 24 млн долларов.

В марте рыбаки предупреждали о подорожании самой дешевой рыбы. К сбоям могло привести вступление в силу закона о таможенном декларировании так называемых незаходных судов.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Без прорывов: что эксперты говорят о МАКС-2021
Итоги Международного авиакосмического салона в Жуковском
За кого болеть на Играх, день третий: старт Великой и полуфинал Ефимовой
Софья Великая поборется за свою четвертую олимпийскую медаль
«Внезапно стало очень светло»: в Норвегии упал большой метеорит
Опубликованы кадры падения крупного метеорита рядом с Осло
Американские врачи сообщили о вспышке неизлечимой инфекции
Спикер Рады разъяснил позицию Киева по «Северному потоку — 2»
Рэпер Lil Uzi Vert купил собственную планету
Звезда соцсетей погибла, записывая видео о своей профессии
Новости и материалы
Звездные велогонщицы впервые узнали об чемпионке Игр только после финиша
Американский адмирал рассказал, какой может быть мировая война в 2034 году
Перед Украиной извинились за фото Чернобыля во время открытия Игр-2020
Расписание финалов на 26 июля на Олимпийских играх в Токио
В ГД внесут проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам
Главный санитарный врач Украины рассказал, что власти хотят разрешить «микширование» вакцин
Овечкин подпишет новый контракт на десятки миллионов долларов
Бывший главврач Белого дома предрек отставку Байдена
Российский хоккеист хочет выступать за Украину
В Ростове-на-Дону из горящего дома эвакуировали жильцов
«Не мужественно»: чемпион России согласился с критикой своего вида спорта от Навки
Глава Минздрава Великобритании извинился за «бесчувственный» комментарий о коронвирусе
В Турции заболеваемость коронавирусом достигла рекорда за 2,5 месяца
«Иди сюда!» Тренер «Ахмата» вступил в перепалку с фанатом «Крыльев»
Сардиния объявила режим ЧС из-за сильнейших пожаров
Спецпредставитель президента РФ — о Карпине: наш футбол переоценен
Игрок ЦСКА рассказал о своем участии в съемках известного сериала
В Москве задержали водителя, сбившего двух пешеходов
Все новости
«Гопотека в коровнике». Подробности о драке художников с жителями Кегострова
Полиция выясняет причины массовой драки в Архангельске
Что известно о гибели приамурского министра
Опубликовано видео допроса подозреваемого в избиении чиновника на турбазе
Связь с предками. В Госдуме предложили вернуть в паспорта графу «национальность»
Депутат объяснил, кому может понадобиться указание национальности в паспорте
Дуэли на рапирах и пистолетах: американцы отобрали два золота у России
Россия завоевала пять медалей во второй день Игр в Токио
Новая техника и прорвавшиеся зрители: как прошел парад военно-морского флота
В Санкт-Петербурге завершился Главный парад в честь Дня ВМФ
Без «бычков»: как робот будет спасать мировой океан
Корпорации готовят революцию роботов
«Со сцены материться не нужно»: комик Дмитрий Романов — о грани юмора и шутках про политику
Интервью со стендап-комиком Дмитрием Романовым
«Бессовестно и непростительно»: как The Lancet повлиял на ход пандемии
Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов об опасности COVID-19
Хуже, чем при инсульте: после COVID-19 падает уровень интеллекта
Ученые выяснили, что у перенесших COVID-19 снижаются когнитивные способности
«Не знаю, на что буду жить»: россияне подсчитывают убытки после обвала новой «биржи»
Вкладчики рассказали, как «инвестировали» миллионы в финансовую пирамиду «Финико»
Нашли с проломленной головой. Министр из Приамурья умер в больнице
Скончался министр цифрового развития Амурской области Курдюков
Страна возможностей: почему западные инвесторы доверяют китайским товарищам
Как Китай привлек в свою экономику рекордный объем прямых иностранных инвестиций
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях