Ким Чен Ын наблюдал за пуском стратегических крылатых ракет морского базирования

Ким Чен Ын посетил испытания ракетных систем северокорейского эсминца
KCNA

Глава КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях ракетного оружия эскадренного миноносца «Чхвэ Хён». Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер вместе с руководителями оборонной отрасли страны и командованием Военно-морских сил Корейской народной армии (КНА) наблюдали за пуском с эсминца двух стратегических крылатых ракет и трех противокорабельных ракет. Запущенные ракеты, пролетев над Западно-Корейским заливом, «сверхточным ударом» поразили мишени. Испытание было нацелено на проверку программы управления запуском интеграционной системы командования вооружениями корабля, отработку навыков экипажа по ведению огня по огневой службе и подтверждение точности модернизированной системы активной противопомеховой навигации.

После проведения стрельб Ким Чен Ыну представили проект композиции систем вооружения строящихся третьего и четвертого эсминцев типа «Чхвэ Хён». Глава государства выразил «большое удовлетворение» достигнутыми в последние годы успехами военно-промышленного комплекса, которые качественно укрепили готовность КНА к стратегическим действиям. Ким Чен Ын подчеркнул, что «непрерывное и бесконечное» наращивание и укрепление мощных и надежных сил сдерживания ядерной войны является важнейшей и первоочередной задачей Трудовой партии Кореи. Лидер страны наметил важные задачи для дальнейшего повышения способности КНА к нанесению стратегического и тактического удара.

9 апреля стало известно, что Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения Северной Кореи провели испытания новых вооружений.

Ранее разведка Южной Кореи назвала преемника Ким Чен Ына.

 
