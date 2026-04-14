США предупредили Иран о последствиях в случае дальнейшей блокировки Ормузского пролива

Вашингтон ждет, когда Тегеран полностью откроет Ормузский пролив для судоходства, иначе в переговорах произойдут кардинальные изменения. Об этом заявил американский вице-президент США Джей Ди Вэнс эфире Fox News.

«Мы ожидаем, что иранцы будут продолжать продвигаться к открытию Ормузского пролива. И если они этого не сделают, это кардинально изменит ход переговоров, которые мы с ними ведем», — сказал он.

13 апреля агентство Reuters сообщило, что делегация Ирана на переговорах с американской стороной в Исламабаде отвергла требования США о прекращении обогащения урана и уничтожении соответствующих промышленных предприятий. По информации источников, Тегеран также отказался полностью открыть для судоходства Ормузский пролив и прекратить поддержку движений ХАМАС в Палестине и «Хезболла» в Ливане, а также йеменских хуситов из «Ансар Аллах».

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде, прошедших 11 и 12 апреля. Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия. В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.

Ранее Медведев вспомнил антиутопию «1984», комментируя блокировку Ормузского пролива.