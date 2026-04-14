В TotalEnergies высказались о плате за проход через Ормузский пролив

TotalEnergies: платный проход через Ормузский пролив лучше, чем его блокада

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне выразил обеспокоенность в связи с блокадой иранских судов в Ормузском проливе со стороны США. Он считает, что это создаст больше проблем для мировых рынков, чем предложенный Ираном платный проход через пролив, пишет ТАСС.

На конференции Semafor World Economy Пуянне подчеркнул важность свободного судоходства через Ормузский пролив для мировой торговли. Он отметил, что восстановление движения судов через пролив может помочь нормализовать ситуацию на рынках в течение трех месяцев.

По его мнению, взимание платы за проход через пролив незаконно и несправедливо, поскольку Иран контролирует только одну сторону пролива, тогда как на другой стороне находится Оман. Пуянне призвал к поиску решения, которое учитывало бы интересы обеих сторон.

Он также указал на наличие угроз безопасности судов как наибольшую проблему. Блокировка иранских судов, по его словам, лишь усугубит нехватку ресурсов на мировом рынке, который уже испытывает дефицит в 20% поставок. Пуянне предупредил, что продолжение конфликта и блокады может привести к серьезным проблемам с такими продуктами, как авиатопливо, дизельное топливо, удобрения и сжиженный природный газ (СПГ), особенно в период пикового спроса в Азии летом и в Европе зимой.

Ранее США и Иран договорились о двухнедельном перемирии и открытии Ормузского пролива.