В TotalEnergies высказались о плате за проход через Ормузский пролив

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

TotalEnergies: платный проход через Ормузский пролив лучше, чем его блокада
Reuters

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне выразил обеспокоенность в связи с блокадой иранских судов в Ормузском проливе со стороны США. Он считает, что это создаст больше проблем для мировых рынков, чем предложенный Ираном платный проход через пролив, пишет ТАСС.

На конференции Semafor World Economy Пуянне подчеркнул важность свободного судоходства через Ормузский пролив для мировой торговли. Он отметил, что восстановление движения судов через пролив может помочь нормализовать ситуацию на рынках в течение трех месяцев.

По его мнению, взимание платы за проход через пролив незаконно и несправедливо, поскольку Иран контролирует только одну сторону пролива, тогда как на другой стороне находится Оман. Пуянне призвал к поиску решения, которое учитывало бы интересы обеих сторон.

Он также указал на наличие угроз безопасности судов как наибольшую проблему. Блокировка иранских судов, по его словам, лишь усугубит нехватку ресурсов на мировом рынке, который уже испытывает дефицит в 20% поставок. Пуянне предупредил, что продолжение конфликта и блокады может привести к серьезным проблемам с такими продуктами, как авиатопливо, дизельное топливо, удобрения и сжиженный природный газ (СПГ), особенно в период пикового спроса в Азии летом и в Европе зимой.

Ранее США и Иран договорились о двухнедельном перемирии и открытии Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
