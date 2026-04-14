Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В МВД рассказали о распространенной схеме обмана через NFC

fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активно обманывать россиян, используя смартфоны на базе Android для кражи денег через NFC. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на информацию от МВД.

Злоумышленники сначала убеждают своих жертв снять наличные со счетов. Затем под предлогом перевода средств на «безопасный счет» они просят установить на мобильное устройство вредоносное приложение, замаскированное под банковское ПО. Это приложение получает доступ к NFC-модулю, позволяя производить бесконтактные платежи.

Как объяснил пресейл-инженер компании «Спикател» Денис Ушаков, жертва мошенников уверена, что использует свою собственную карту, однако на самом деле вредоносное ПО подключает к NFC-модулю карту мошенников.

После этого жертву убеждают внести наличные через банкомат с помощью телефона. В результате деньги попадают на токенизированную карту злоумышленников, связанную со смартфоном пострадавшего.

Токенизация — это метод, при котором реальные данные банковской карты заменяются уникальным цифровым токеном для осуществления платежей вместо номера карты. Пользователь добавляет данные своей карты в Google Pay, и платежная система или банк генерирует уникальный токен на основе этих данных. При последующих транзакциях передается только токен.

До 2022 года владельцы iPhone также могли снимать деньги в банкоматах с помощью Apple Pay, однако сейчас эта функция недоступна, что делает их менее уязвимыми для подобных схем.

Ранее мошенники атаковали пользователей iCloud, рассылая фишинговые письма, имитирующие уведомления Apple.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!