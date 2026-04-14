Елена Воробей навестила 82-летнюю Регину Дубовицкую

Юмористка Елена Воробей посетила свою давнюю подругу и бессменную ведущую «Аншлага» Регину Дубовицкую на Пасху. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

На опубликованной фотографии 82-летняя звезда телевидения предстала в домашней обстановке без макияжа и укладки, заметно похудевшей, но с улыбкой на лице.

«Приехали в гости к «крестной маме олдскульного» юмора всея Руси Регине Игоревне Дубовицкой. Привезли все в соответствии с актуальными праздниками: кошерную мацу, пасхальный кулич, Кагор и торт «Прага», — написала Елена под снимком.

Поклонники в комментариях выразили свои наилучшие пожелания Регине Дубовицкой, желая ей здоровья и долгих лет жизни. Многие отметили, что рады видеть ее, так как давно не было о ней вестей.

Ходили слухи, что Дубовицкая похудела из-за серьезной болезни, однако сама она опровергла это, утверждая, что чувствует себя хорошо и продолжает работать. Юморист Николай Лукинский также развеял слухи о тяжелом состоянии Регины после появления в сети ее фотографии без грима и фильтров. Он отметил, что хотя она действительно иногда жаловалась на здоровье, ничего серьезного у нее нет, а ее худоба и миниатюрность всегда были частью ее образа.

