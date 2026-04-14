Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Елена Воробей навестила 82-летнюю Регину Дубовицкую

vorobei_elena/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юмористка Елена Воробей посетила свою давнюю подругу и бессменную ведущую «Аншлага» Регину Дубовицкую на Пасху. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

На опубликованной фотографии 82-летняя звезда телевидения предстала в домашней обстановке без макияжа и укладки, заметно похудевшей, но с улыбкой на лице.

«Приехали в гости к «крестной маме олдскульного» юмора всея Руси Регине Игоревне Дубовицкой. Привезли все в соответствии с актуальными праздниками: кошерную мацу, пасхальный кулич, Кагор и торт «Прага», — написала Елена под снимком.

Поклонники в комментариях выразили свои наилучшие пожелания Регине Дубовицкой, желая ей здоровья и долгих лет жизни. Многие отметили, что рады видеть ее, так как давно не было о ней вестей.

Ходили слухи, что Дубовицкая похудела из-за серьезной болезни, однако сама она опровергла это, утверждая, что чувствует себя хорошо и продолжает работать. Юморист Николай Лукинский также развеял слухи о тяжелом состоянии Регины после появления в сети ее фотографии без грима и фильтров. Он отметил, что хотя она действительно иногда жаловалась на здоровье, ничего серьезного у нее нет, а ее худоба и миниатюрность всегда были частью ее образа.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!