Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Названы ошибки при выращивании, из-за которых огурцы горчат

Агроном Куренин: огурцы могут горчить из-за неправильного микроклимата
Shutterstock

Плоды огурцов начинают горчить и теряют свои вкусовые качества из-за распространённых ошибок при выращивании. Об этом «Газете.Ru» рассказал Алексей Куренин, агроном, технический консультант Гродан (бизнес-подразделение РОКВУЛ).

Первая ошибка — отсутствие подготовки теплицы к посадке.

«Перед высадкой рассады важно удалить все растительные остатки и сорняки из теплицы, а также продезинфицировать и вымыть теплицу изнутри. Это помогает снизить риск распространения болезней и вредителей, которые могут сохраняться на растениях и конструкциях теплицы, и создает благоприятные условия для роста рассады», — пояснил он.

Вторая — неправильный микроклимат.

«Огурцы при выращивании нуждаются в стабильной температуре, а ее перепады приводят к нарушениям в росте. Чаще всего проблема связана с отсутствием укрытия или, наоборот, недостаточным проветриванием, из-за чего возникает перегрев, переохлаждение или избыточная влажность воздуха. Это негативно сказывается на состоянии растений и может привести к снижению урожайности и ухудшению качества плодов», — отметил эксперт.

Третья — пренебрежение регулярным уходом за растениями.

«В уходе за огурцами очень важно не пропускать такие этапы, как обрезка или удаление ненужных боковых побегов, пожелтевших и увядших старых листьев внизу растения. Пренебрежение ими приводит к загущению посадок, недостаточному освещению и к тому, что растение тратит больше сил на наращивание листвы, а не на формирование плодов», — предупредил агроном.

Четвертая — отсутствие постоянного полива и удобрений.

«Нерегулярный полив является одной из распространенных ошибок в выращивании огурцов. Пересушивание или переувлажнение почвы приводят к стрессу корневой системы растения. Также сказывается на вкусе огурцов и отсутствие подкормки или ее хаотичное использование, из-за чего растения испытывают голод или страдают от избытка солей», — поделился специалист.

Пятая — загущенность посадки.

«При недостатке пространства растения начинают конкурировать между собой за свет, влагу и питательные вещества, что приводит к их ослаблению, ухудшению проветривания и повышенному риску заболеваний», — отметил он.

Наконец, шестая — генетическая предрасположенность.

«Основной причиной горького вкуса огурца все же является генетическая предрасположенность сортов и гибридов. Практически все современные гибриды просто не могут быть горькими, даже при неоптимальных факторах, описанных выше. Использование старых сортов или семян собственного производства увеличивает риск получения горьких плодов», — заявил агроном.

По его словам, садоводам стоит внимательнее относиться к условиям выращивания огурцов, если хочется избежать появления горечи в плодах. Тепличные огурцы, которые продаются в магазинах, практически никогда не горчат.

«Это связано с тем, что в промышленных теплицах процессы максимально контролируются: полив, освещение и питание растений автоматизированы, а за состоянием культур следят профессиональные агрономы. Кроме того, огурцы там выращиваются на специальных субстратах, которые помогают поддерживать стабильную влажность у корней и избегать проблем с переувлажнением или пересыханием, а также с избытком удобрений. В таких условиях растения испытывают меньше стресса», — посоветовал он.

При самостоятельном выращивании на даче добиться такой стабильности условий выращивания сложнее. Ошибки в поливе, нехватка или избыток питания, а также недочеты в уходе могут ослаблять растения. В результате это сказывается на качестве урожая.

Ранее был опровергнут миф об экономической выгоде выращивания огурцов и помидоров в квартире.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
