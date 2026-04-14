В России существенно вырос спрос на поездки в Белоруссию в последние месяцы

Спрос на поездки в Белоруссию в марте и апреле вырос на четверть

Спрос на перелеты в Белоруссию в целом снизился на 12% за полгода. Однако за последние месяцы спрос вырос сразу на четверть, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса Купибилет.

После высокого уровня в октябре наблюдалось заметное падение: в ноябре спрос сократился почти на 20%, а в декабре еще на 14%. В начале 2026 года ситуация частично стабилизировалась: в январе спрос вырос примерно на 3%, однако уже в феврале снова показал незначительное снижение (около 1%). Существенный рост зафиксирован в марте и апреле — спрос в этот период вырос на 24% по сравнению с февралем.

Средняя стоимость билетов за период менялась незначительно. К декабрю цены выросли примерно на 9% по сравнению с октябрем (8501 руб. / 9237 руб.), достигнув пикового значения за период. В январе наблюдалось заметное снижение цен, примерно на 16% (7719 руб.), после чего цены вновь начали расти: в феврале на 9% (8448 руб.), в марте еще на 6% (8973 руб.), в апреле средняя стоимость упала до 8756 руб. В целом за полгода средняя стоимость перелета увеличилась примерно на 6%.

«Несмотря на активное обсуждение Белоруссии как нового «хита» среди направлений, реальные данные показывают более сдержанную картину. Мы не видим устойчивого ажиотажа: спрос скорее колеблется от месяца к месяцу и только к марту начинает заметно восстанавливаться. При этом Белоруссия остается привлекательным направлением за счет доступных цен и удобной логистики: это хороший вариант для коротких поездок и спонтанных путешествий. Вероятно, по мере приближения летнего сезона интерес к направлению продолжит расти, но говорить о массовом тренде пока преждевременно», — рассказывает пресс-служба Купибилет.

