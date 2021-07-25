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Толпы петербуржцев вышли на набережную посмотреть на парад ВМФ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Толпы жителей Петербурга собрались на набережной, чтобы посмотреть на парад ВМФ. Об этом сообщает «Подъем».

Проезд по набережной был перекрыт техникой, но проходу граждан полицейские не мешали.

До этого руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова заявляла, что главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что Главный военно-морской парад России начался в Петербурге. В параде принимают участие чуть больше 50 кораблей и 48 самолетов и вертолетов из Ирана, Индии, Пакистана.

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