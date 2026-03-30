Власти Москвы рассказали, сколько курьеров потребуется в Москве к 2030 году

Заммэра Ликсутов: к 2030 году в Москве потребуется около 300 тыс. курьеров

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что в Москве к 2030 году потребуется около 300 тысяч курьеров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его словам, к 2030 году число ежедневных доставок курьерами в Москве вырастет до 1,5 млн. На сегодняшний день в столице работает 125 тысяч курьеров. Ликсутов подчеркнул, что по сравнению с 2024 годом курьеров в Москве стало на 25 тысяч больше.

Заместитель мэра столицы добавил, что почти все курьеры в Москве работают легально. Они зарегистрированы в информационной системе и без этого не могут доставлять заказы. Если горожане жалуются на доставщиков, столичные власти передают информацию в службы доставки, и те принимают необходимые меры.

26 марта RT со ссылкой на данные исследования сервиса SuperJob сообщало, что курьеры обогнали по уровню зарплат россиян с высшим образованием — в среднем они получают на 12% больше. Тех, у кого высшего образования нет, представители служб доставки по доходам обогнали сразу на 27%.

В столице на сегодняшний день зарплатные ожидания у курьеров составляют 137 тыс. рублей, у людей с высшим образованием — 120 тыс. рублей, без образования — 100 тыс. рублей, добавили аналитики.

