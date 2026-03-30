Власти Москвы рассказали, сколько курьеров потребуется в Москве к 2030 году

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Заммэра Ликсутов: к 2030 году в Москве потребуется около 300 тыс. курьеров
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что в Москве к 2030 году потребуется около 300 тысяч курьеров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его словам, к 2030 году число ежедневных доставок курьерами в Москве вырастет до 1,5 млн. На сегодняшний день в столице работает 125 тысяч курьеров. Ликсутов подчеркнул, что по сравнению с 2024 годом курьеров в Москве стало на 25 тысяч больше.

Заместитель мэра столицы добавил, что почти все курьеры в Москве работают легально. Они зарегистрированы в информационной системе и без этого не могут доставлять заказы. Если горожане жалуются на доставщиков, столичные власти передают информацию в службы доставки, и те принимают необходимые меры.

26 марта RT со ссылкой на данные исследования сервиса SuperJob сообщало, что курьеры обогнали по уровню зарплат россиян с высшим образованием — в среднем они получают на 12% больше. Тех, у кого высшего образования нет, представители служб доставки по доходам обогнали сразу на 27%.

В столице на сегодняшний день зарплатные ожидания у курьеров составляют 137 тыс. рублей, у людей с высшим образованием — 120 тыс. рублей, без образования — 100 тыс. рублей, добавили аналитики.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидают существенный рост числа курьеров к концу десятилетия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!