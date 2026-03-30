Рядом с Багдадом атакован американский военный лагерь

Американский военный лагерь «Виктория» рядом с Багдадом в Ираке был атакован. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Агентство не указало, кто именно атаковал военный лагерь.

30 марта профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Соединенные Штаты не рассчитывали, что будут втянуты в затяжной конфликт на Ближнем Востоке и в итоге попали в беду.

По его словам, Белый дом не вступал в войну, думая, что окажется в нынешней ситуации. США считали, что проведут еще одну операцию, вроде той, что была в Венесуэле – «порхнут, как бабочка, ужалят как пчела, свергнут иранцев, провозгласят победу, проведут парад в Нью-Йорке или что-то в этом роде», заявил профессор.

По оценке эксперта, Вашингтону не удастся заключить с Тегераном выгодное мирное соглашение.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

