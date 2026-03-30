Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Рядом с Багдадом атакован американский военный лагерь

Tasnim: лагерь ВС США «Виктория» рядом с Багдадом в Ираке был атакован
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Американский военный лагерь «Виктория» рядом с Багдадом в Ираке был атакован. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Агентство не указало, кто именно атаковал военный лагерь.

30 марта профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Соединенные Штаты не рассчитывали, что будут втянуты в затяжной конфликт на Ближнем Востоке и в итоге попали в беду.

По его словам, Белый дом не вступал в войну, думая, что окажется в нынешней ситуации. США считали, что проведут еще одну операцию, вроде той, что была в Венесуэле – «порхнут, как бабочка, ужалят как пчела, свергнут иранцев, провозгласят победу, проведут парад в Нью-Йорке или что-то в этом роде», заявил профессор.

По оценке эксперта, Вашингтону не удастся заключить с Тегераном выгодное мирное соглашение.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Китае сообщили, как президент РФ Владимир Путин сыграл на опережение против планов Трампа.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!