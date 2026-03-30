Медведев сохранил место в топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил десятое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Первое место занимает испанец Карлос Алькарас, на втором месте идет итальянец Янник Синнер, замыкает тройку сильнейших представитель Германии Александр Зверев.

23 марта Медведев уступил аргентинцу Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами.

Встреча завершилась со счетом 0:6, 6:4, 5:7. За выход в четвертьфинал турнира Серундоло поспорит с французом Уго Эмбером, который обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 7:6.

В ночь на 16 марта Медведев проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе представителю Италии Яннику Синнеру. Встреча, которая длилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Ранее Синнер обратился к Медведеву после победы на турнире в Индиан-Уэллсе.