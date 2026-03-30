Cтало известно, почему работодатели сдерживают рост зарплат

Работодатели сдерживают рост зарплат не из-за сговора, а из-за нестабильности на рынке труда. Такое мнение «Газете.Ru» высказала ведущий эксперт «Актион Кадры и HR» Александра Борисова.

Так она прокомментировала сообщения о том, что в Госдуме 17 марта предложили ФАС оценить, не используют ли российские компании практику возможного зарплатного сговора. Поводом для обращения стали подозрения, что работодатели могут негласно договариваться между собой не переманивать дефицитных сотрудников, чтобы не разгонять уровень оплаты труда. Авторы инициативы считают, что подобные действия способны одновременно ограничивать рост доходов специалистов и замедлять развитие экономики.

По словам Борисовой, говорить о каком-то осознанном зарплатном сговоре между компаниями было бы сильным упрощением. При этом сам по себе мониторинг зарплат на рынке действительно существует, и работодатели внимательно смотрят на то, сколько платят конкуренты, предупредила Борисова. Именно поэтому ситуация, когда компании ориентируются друг на друга и не спешат поднимать оплату труда, сегодня скорее выглядит не как прямая договоренность, а как общее стремление сократить издержки, сказала эксперт.

«Зачем платить 100 рублей, если сосед платит за ту же работу 50? Это, конечно, сомнительная экономия, но это все же экономия. В нынешних условиях бизнес старается действовать максимально осторожно и не готов разбрасываться деньгами даже ради перспективных сотрудников. В результате это приводит не к формальному сговору, а к неосознанному сдерживанию роста зарплат. Одновременно компании все чаще понимают, что привлечь работников только деньгами уже не получится», — отметила Борисова.

Эксперт обратила внимание и на ситуацию с конкуренцией за кадры. По ее оценке, многие сотрудники сейчас предпочитают держаться за свои рабочие места, поскольку ценят хотя бы относительную стабильность. Недостающий доход при этом нередко компенсируют подработками, причем ожидания по оплате на такой занятости обычно ниже, сказала Борисова.

По ее словам, кроме того, работодатели по-прежнему не всегда умеют конкурировать за кандидатов, и те компании, которые справляются с этой задачей лучше других, делают ставку не только и не столько на высокую зарплату, сколько на дополнительные условия и бонусы. Сами же соискатели стали заметно более избирательными и все реже готовы откликаться на вакансии с расплывчатыми формулировками и зарплатой «по договоренности», уточнила Борисова.

«В итоге на рынке труда сейчас скорее нет злонамеренного сговора, направленного на подавление зарплат и мобильности работников. Речь идет о более простом механизме: компании смотрят друг на друга и предпочитают не выходить за привычные рамки. Скорее это просто интуитивные и инстинктивные действия. А инстинкт и у работников, и у работодателей сейчас один — выжить», — заключила Борисова.

