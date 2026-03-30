«Анатолий Колодкин» практически прорвал американскую блокаду Кубы

Российский танкер «Анатолий Колодкин», перевозящий 730 тысяч баррелей сырой нефти, почти достиг территориальных вод Кубы, страдающей от энергетической блокады со стороны США. Судя по сервису отслеживания судов Marine Traffic, танкер находится возле южного берега страны.

Согласно информации с сервиса, танкер идет со скоростью 12 узлов. Как ожидается, он прибудет в порт Матансас, где находится крупнейший нефтяной терминал Кубы, 30 марта или 31 марта утром. Отмечается, что «Анатолий Колодкин» идет под российским флагом и без военного сопровождения.

До этого президент США заявлял, что не возражает против гуманитарных поставок нефти на Кубу. Он подчеркнул, что его «не очень беспокоит», откуда эта нефть — из России или нет. При этом американский лидер опять заявил, что Куба cтанет «следующей» для США уже через короткий промежуток времени.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

20 марта минфин США включил Кубу в перечень стран, которым запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Гаваной, обсуждая возможные варианты помощи на фоне топливного кризиса.

