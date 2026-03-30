Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

«Анатолий Колодкин» практически прорвал американскую блокаду Кубы

Marjan Stropnic/marinetraffic.com

Российский танкер «Анатолий Колодкин», перевозящий 730 тысяч баррелей сырой нефти, почти достиг территориальных вод Кубы, страдающей от энергетической блокады со стороны США. Судя по сервису отслеживания судов Marine Traffic, танкер находится возле южного берега страны.

Согласно информации с сервиса, танкер идет со скоростью 12 узлов. Как ожидается, он прибудет в порт Матансас, где находится крупнейший нефтяной терминал Кубы, 30 марта или 31 марта утром. Отмечается, что «Анатолий Колодкин» идет под российским флагом и без военного сопровождения.

До этого президент США заявлял, что не возражает против гуманитарных поставок нефти на Кубу. Он подчеркнул, что его «не очень беспокоит», откуда эта нефть — из России или нет. При этом американский лидер опять заявил, что Куба cтанет «следующей» для США уже через короткий промежуток времени.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

20 марта минфин США включил Кубу в перечень стран, которым запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Гаваной, обсуждая возможные варианты помощи на фоне топливного кризиса.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, зачем Куба понадобилась Трампу.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!