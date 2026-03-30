В Москве ожидается рекордное для 30 марта тепло

Синоптик Леус: в Москве потеплеет до +19°C и возможен температурный рекорд
В московском регионе в понедельник ожидается потепление до +19 °C в столице и до +20 °C по области. При этом возможен новый суточный температурный рекорд. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погоду будет определять барический гребень антициклона, вытянувшийся с северо-востока. Ожидается переменная облачность без осадков.

Синоптик отметил, что температура воздуха может превысить действующий рекорд для 30 марта, который составляет +17,5 °C и был установлен в 2007 году.

Он также сообщил, что ветер будет северо-восточным со скоростью 3–8 м/с, а атмосферное давление немного снизится и к вечеру составит около 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

В Гидрометцентре России рассказали, что апрель в Москве и области начнется теплой погодой. В первый день месяца, хоть и прогнозируется облачная погода, температура воздуха днем может достигнуть +21°C. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах от +2°C до +7°C. При этом синоптики предупредили, что 1 и 2 апреля возможны небольшие дожди. Ветер будет северным и разовьет скорость от двух до семи метров в секунду.

Ранее синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит фактическое лето.

 
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
